Зеленский рассказал, как можно реализовать Формулу мира

Главное: Зеленский рассказал, как будет проходить реализация Формулы мира. Все уважающие мир нации могут реально принять участие в возвращении мира, подчеркнул украинский президент.

Детали: Каждое государство может проявить свое лидерство в рамках того или иного либо нескольких или же всех пунктов украинской Формулы мира. Об этом 20 сентября во время своего выступления на заседании Совбеза ООН заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Формируем группы согласно пунктам Формулы мира, в которых работают советники лидеров государств по национальной безопасности и дипломатические представители. В группах определяется перечень решений и нормотворческих предложений, которые должны быть имплементированы, чтобы соответствующий пункт Формулы мира был реализован», — сказал глава государства.

По словам Зеленского, Украина готова провести учредительный саммит лидеров, а в дальнейшем — десять конференций на уровне советников, дипломатических представителей, глав парламентов согласно десяти пунктам Формулы мира.

После этого эти проекты, подготовленные советниками, будут вынесены на рассмотрение лидеров государств на соответствующем заключительном Саммите. Таким образом, все уважающие мир нации мира могут реально принять участие в возвращении мира.

«Сотрудничество — это всегда ключевое слово для Украины в международных отношениях. Именно это слово ключевое и для мира. Так что пусть главенствует мир! Пусть сильнее становятся наши с вами институции и наше сотрудничество», — подчеркнул президент.

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