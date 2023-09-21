Стало известно, что войдет в новый пакет военной помощи США

Главное: В четверг, 21 сентября, президент США Джо Байден планирует объявить о пакете военной помощи Украине на сумму 325 миллионов. СМИ узнали, что в этот пакет войдет.

Детали: США планируют огласить новый пакет военной помощи для Украины, однако в нем не будет ракетных комплексов большой дальности ATACMS. Об этом в среду, 20 сентября, пишут Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Издание отмечает, что во время встречи президента США Джо Байдена с президентом Владимиром Зеленским будет объявлено о других новых видах вооружения для Украины, но не о ракетах ATACMS.

Кроме того, Вашингтон планирует передать Украине больше систем ПВО малой дальности Avenger, которые используют ракеты Stinger.

В плановый пакет помощи Украине входят противотанковые вооружения TOW и AT4, ракеты GMLRS для HIMARS, противотанковые ракеты Javelin и другое оборудование.

По словам чиновника, пакет еще находится в стадии доработки и может измениться.

В тему: Байден рассказал, как можно немедленно остановить войну в Украине.