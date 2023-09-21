Польша готова к переговорам по украинскому зерну

Главное: Варшава хочет найти решение, которое защитит польских фермеров и поможет Украине. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

Детали: Аргументы заместителя министра экономики — торгового представителя Украины Тараса Качки успокоили министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса, и он готов к общению с украинской стороной. Об этом польский чиновник сказал комментарию изданию PAP в среду, 20 сентября.

Ранее в интервью Тарас Качка дал понять, что Украина введет эмбарго на польский лук, помидоры, капусту и яблоки. Такое эмбарго является последним пунктом плана действий, и Украина надеется, что оно не будет реализовано, потому что приоритет — достижение соглашения с Польшей.

Телус отметил, что польская сторона готова найти решение проблемы, связанной с украинским зерном.

"Мы ждем таких переговоров и готовы к тому, чтобы такие переговоры состоялись",— сказал он и добавил, что Польша открыта для поиска решения, которое обезопасит польский рынок, защитит его и поможет Украине.

"Мы хотим помочь Украине с транзитом, но он должен быть транзитным, а не за счет польских фермеров. Выступление министра Качки было для меня каким-то успокоением и разрядкой нагнетавшейся два-три дня атмосферы. Думаю, Украина пересмотрела свое мнение, которое озвучивало ранее«,— отметил Телуш.

Он выразил мнение, что это «движение в правильном направлении для поиска совместного решения».

Министр также обратил внимание на то, что список продукции, запрещенной к ввозу в конкретные страны, должен быть гибким. В качестве примера он привел Болгарию, которой необходим украинский подсолнечник и может импортироваться по стране.

«Это должно быть решением на уровне ЕС», — резюмировал польский министр.

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