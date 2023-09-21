Зеленский рассказал, когда наступит мир в Украине

Главное: Зеленский назвал два шага к миру в Украине. Президент требует полного вывода войск РФ из Украины, включая «корыта» Черноморского флота.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский назвал два пункта, выполнение которых поможет полностью прекратить боевые действия. Об этом украинский лидер заявил в своем выступлении на заседании Совбеза ООН в среду, 20 сентября.

По словам президента, только полное исполнение этих пунктов сможет гарантировать мир и безопасность в Украине.

«Первое — это полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот России или те дырявые корыта, которые от него останутся за время войны», — сказал Зеленский.

Кроме того, РФ должна вывести всех наемников и квазивоенные формирования со всей суверенной территории Украины в пределах наших международно признанных границ 1991 года.

«Второе: полный возврат Украине эффективного контроля над всей нашей государственной границей и исключительной экономической зоной — в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе», — заявил президент.

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