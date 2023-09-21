В Крыму нанесен массированный удар по аэродрому «Саки»

Главное: Украинские военные нанесли массированный воздушный удар по аэродрому «Саки». Для атаки были использованы беспилотники и ракеты «Нептун».

Детали: СБУ и ВМС этой ночью нанесли масштабный удар по военному аэродрому «Саки» в оккупированном Крыму. Об этом РБК-Украина рассказали источники в Службе безопасности Украины.

По данным наших источников в СБУ, на аэродроме было, по меньшей мере, 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК «Панцирь». Там же находилась база подготовки операторов БПЛА Mojaher. Именно эти беспилотники используют россияне для координации собственных воздушных атак, а также в качестве боевого ударного дрона.

Как сообщили изданию, удары Службы безопасности и Военно-морских сил попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов. Для поражения врага использовали беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем запустили ракеты «Нептун».

Тем временем российские пропагандистские Телеграм-каналы подтверждают серьезные разрушения и потери — пишут о не менее 30 погибших военных.

В свою очередь в СБУ уверяют, что с каждым днем ​​"хлопок" в Крыму будет цвести все больше — оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности на оккупированном полуострове.

В тему: Накануне по воинской части около Севастополя прилетела ракета. Возле главной нефтебазы ЧФ включили дымовой занавес.