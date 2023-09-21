За сутки ВСУ уничтожили еще полтысячи россиян

Главное: За минувшие сутки в Украине было уничтожено еще почти пятьсот россиян. Страна-агрессор за последние сутки также осталась без трех танков, 15 БМП, 41 артиллерийской системы и двух систем ПВО.

Детали: Россия в войне с Украиной по состоянию на утро четверга, 21 сентября, потеряла еще 490 оккупантов. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 274 470 военных. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной на его Facebook-странице.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 21.09.23 ориентировочно составили:

— личного состава — около 274470 (+490) человек ликвидировано;

— танков — 4638 (+3) ед;

— боевых бронированных машин — 8883 (+15) ед.;

— артиллерийских систем — 6137 (+41) ед.;

— РСЗО — 781 (+2) ед.;

— средств ПВО — 528 (+2) ед.;

— самолетов — 315 ед.;

— вертолетов — 316 ед.;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4850 (+29) ед.;

— крылатых ракет — 1479 ед.;

— кораблей/катеров — 20 ед;

— подводных лодок — 1 ед.;

— автомобильной техники и автоцистерн — 8670 (+37) ед.;

— специальной техники — 911 (+5) ед.

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