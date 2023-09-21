Массированный ракетный удар по Украине: пострадали люди, много разрушений

Главное: В результате массированной ракетной атаки РФ этой ночью были прилеты в Черкассах, Харькове, Киевской, Львовской и Ровенской области. есть пострадавшие.

Детали: Ночью был массированный ракетный удар по Украине. Уже появилась детальная сводка.

В Черкассах в результате ракетного удара пострадало здание отеля. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке. Пострадали 7 человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек.

В Киеве в результате падения обломков повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах. В Дарницком районе возникли возгорания. Есть пострадавшие: семь человек, в том числе ребенок.

В свою очередь Киевская военная администрация публикует детальную сводку о последствиях новой ракетной атаки на столицу:

1. Дарницкий район Киева:

— падение осколков на нежилое здание без возгорания;

— на станцию технического обслуживания, возник пожар на площади 400 м2, загорелись припаркованные автомобили;

— повреждение окон двухэтажного общежития;

Пострадали семь человек, из них один ребенок (девочка девяти лет). Практически у всех ранения — это резаные раны. Трое человек были госпитализированы.

2. Шевченковский район:

— повреждена газовая труба без возгорания;

— в жилом доме взрывной волной выбиты двери, повреждены окна;

— повреждение окон в нежилом многоэтажном здании.

В Киевской области в результате падения обломков возникли пожары на территории предприятий. Также есть повреждения частного сектора. Два человека ранены. В поселке Вишневое под Киевом уничтожен завод по производству Pepsi

В Харькове в результате атаки разрушено складское здание. Пострадали два человека.

В Ровенской области есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре, — сообщила ОВА. В частности, пострадали СТО и 5 автомобилей, которые находились на ее территории.

Во Львовской области был удар по промышленной зоне, есть разрушение и возгорание.