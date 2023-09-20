На Житомирщине зафиксирован массовый мор рыбы

Главное: В Житомирской области экологи обнаружили массовую гибель рыбы. Массовую гибель биоресурсов специалисты обнаружили в водохранилище за пределами села Ласки Народицкой общины, сообщают в Госэкоинспекции.

Детали: В Народицкой общине Житомирской области экологи зафиксировали массовую гибель рыбы. Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Полесского округа.

Массовую гибель рыбы специалисты обнаружили в водохранилище за пределами села Ласки Народицкой общины.

В воде зафиксировано низкое содержание растворенного кислорода (от 3 до 4 мг/дм куб. при норме не менее 6 мг/дм куб.).

Специалисты Государственной экологической инспекции оценили причиненный ущерб более чем в 10,2 млн грн.

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