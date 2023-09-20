В Киеве четырехлетний ребенок выпал из окна больницы

Главное: Четырехлетний ребенок выпал из окна больницы в Киеве. Ребенок получил многочисленные травмы.

Детали: Из окна четвертого этажа больницы в Киеве выпал четырехлетний мальчик. Правоохранители начали расследование. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей.

Отмечается, что 19 сентября около 18:30 полиция получила сообщение о том, что ребенок получил тяжелые травмы в результате падения с высоты на территории детского медучреждения.

По данным следствия, 4-летний мальчик находился на лечении в инфекционно-диагностическом отделении на четвертом этаже больницы. Оставшись в палате без присмотра отца, он облокотился на москитную сетку и выпал из окна на парапет второго этажа. В результате падения ребенок получил многочисленные травмы.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 137 УКУ — ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей.

В рамках досудебного расследования устанавливаются все происшествия.

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