Зеленский рассказал, на какой стадии находится вопрос по поставкам ракет ATACMS

Главное: Владимир Зеленский заявил, что Украина и США находятся на финишной прямой в вопросе передачи дальнобойных ракет ATACMS. Для Украины «будет потерей», если дальнобойные ракеты ATACMS не будут предоставлены, отметил президент.

Детали: Украина и США «на финишной прямой» по поставке дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для CNN, обнародованном накануне.

«Мы на финишной прямой, я в этом уверен», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что Украина не хочет, чтобы ATACMS были нацелены на Россию, но стремится сохранить боевые возможности.

По словам Зеленского, для Украины «будет потерей», если это оружие не будет предоставлено. По его мнению, это приведет к «большим потерям на поле боя и в других местах».

Он также подтвердил необходимость большего количества систем ПВО, в частности, американских комплексов Patriot. Они необходимы для защиты инфраструктурных и гражданских районов.

В тему: В Пентагоне высказались по поводу возможной передачи Украине ракет ATACMS.