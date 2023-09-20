Guard: представлен новый двухколесный робот-охранник

Главное: Швейцарцы представили двухколесного робота Guard, который может наблюдать за территориями и охранять их.
Детали: Швейцарский стартап Ascento представил двухколесного робота Guard для выполнения задач по охране и наблюдению за территориями.
Главное: Швейцарцы представили двухколесного робота Guard, который может наблюдать за территориями и охранять их.
Детали: Швейцарский стартап Ascento представил двухколесного робота Guard для выполнения задач по охране и наблюдению за территориями.
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