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Новости > Guard: представлен новый двухколесный робот-охранник

Guard: представлен новый двухколесный робот-охранник

Агата Кловская
19.09.23 20:55
148
Guard: представлен новый двухколесный робот-охранник

Главное: Швейцарцы представили двухколесного робота Guard, который может наблюдать за территориями и охранять их.

Детали: Швейцарский стартап Ascento представил двухколесного робота Guard для выполнения задач по охране и наблюдению за территориями.

Guard выявляет:
 
— посторонних лиц,
 
— возгорания,
 
— отверстия в ограждениях,
 
— контролирует освещение территории и парковку.
 
При обнаружении любой из угроз Guard оповещает оператора через специальное приложение.

Тэги: робот Guard

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