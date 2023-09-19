Анна Бондаренко: глава DeHealth попала в скандал из-за токена DHLT

Главное: На крипторынке начинается скандал с медицинским токеном, созданным украинcкой скрипачкой Анной Бондаренко.

Детали: Инвесторы украинского криптостартапа жалуются на финансовые потери от токена DeHealth (DHLT), выпущенного компанией DeHealth. Ее совладелицей является украинка Анна Бондаренко.

В декабре 2021 года она заявила о создании новой «метавселенной», обещая перенести в нее миллионы врачей и пациентов. Основным средством расчета в «метавселенной» был заявлен токен DHLT.

23 февраля 2022 года криптостартап провел первое размещение токенов DHLT. Их раскупили за несколько часов.

Но уже через несколько недель учредители проекта заявили инвесторам, что деньги были якобы украдены маркетмейкером.

«Бондаренко мне сказала, что „маркетмейкер слил ликвидность на бирже“. То есть якобы украл деньги. И что этим сейчас занимаются юристы и киберполиция», — сообщил один из зарубежных инвесторов.

Далее, по его словам, концепция резко поменялась: «Через некоторое время Бондаренко уже не упоминала про то, что кто-то украл деньги и сказала, что просто курс токена сильно упал и с этим ничего нельзя поделать — такие котировки. Курс упал в 10 раз. То есть, если я сейчас буду выводить деньги, то получу в 10 раз меньше, чем когда инвестировал. И самое интересное, никто уже ни о каком воре-маркетмейере не вспоминает. Мы сейчас понимаем, что история с воровством была, скорее всего, фейком, чтоб на первое время успокоить инвесторов, чтоб они сразу не вывели деньги. А в последнее время они вообще на все вопросы отвечают, что они сейчас работают с министерством обороны и им некогда заниматься мелочами».

В ближайшие время инвестор собирается подавать заявление на открытие уголовного производства за кражу и мошенничество.