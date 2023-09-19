Хардип Сингх Ниджар убит по заказу правительства Индии, - скандальное заявление Джастина Трюдо

Главное: Джастин Трюдо заявил о причастности правительства Индии к убийству в Канаде главы ХТО Хардипа Сингха Ниджара.

Детали: Премьер Канады Джастин Трюдо заявил о вероятной причастности правительства Индии к убийству главы Халистанского тигрового отряда Хардипа Сингха Ниджара, совершенного в Канаде в июне этого года, пишет Indian Express.

ХТО — это сикхская боевая группировка, которая входит в движение Халистан. Хардип Сингх Ниджар был одним из самых разыскиваемых террористов в Индии. Он был застрелен двумя неизвестными на территории гурдвары (сикхский храм) в канадском графстве Суррей. Это привело к высылке высокопоставленного индийского дипломата.

МИД Индии назвал обвинения «абсурдными и мотивированными».

В Белом доме заявили, что США «глубоко обеспокоены» выдвинутыми обвинениями, которые Трюдо озвучил с трибуны канадского парламента.

Джастин Трюдо также поднимал этот вопрос перед Байденом и британским премьером Риши Сунаком.

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