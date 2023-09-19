Леонид Невзлин: Кадыров таки отдал концы

Главное: Экс-руководитель ЮКОСа Леонид Невзлин утверждает, что глава Чечни Рамзан Кадыров умер.

детали: "Похоже, Кадыров таки отдал концы час назад в ЦКБ", - написал он в соцсети Х (бывший Твиттер) один из бывших руководителей ЮКОСа Леонид Невзлин.

Официальных и любых других подтверждений этому нет.