Синоптики дали прогноз погоды на эту неделю

Главное: Синоптики рассказали о погоде на эту неделю. В западных областях, а местами на севере страны пройдут кратковременные дожди, иногда с грозами.

Детали: В ближайшие дни на западе и севере Украины прогнозируются дожди с грозами. При этом ожидается небольшое похолодание. Об этом 18 сентября сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что в последующие трое суток преимущественно будет без осадков, однако только в западных областях днем 19 и ночью 20 сентября, а местами на севере страны в течение суток 20 сентября пройдут кратковременные дожди, иногда с грозами.

22 сентября в Карпатском регионе местами прогнозируется кратковременный дождь.

Ветер южных направлений, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет +8... +14 градусов, а на побережье морей и в Закарпатье — до +17. Днем температура будет колебаться от +22 до +27. При этом завтра в западных областях будет +16...+21 градус.

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