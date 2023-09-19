В Минэнерго заявили о досрочном накоплении планового объема газа

Главное: Украина досрочно накопила плановый объем газа. Достигнут показатель прогнозированного баланса природного газа в хранилищах, необходимого для прохождения отопительного сезона.

Детали: Общий объем природного газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины достиг 14,7 млрд кубометров. Об этом сообщило Минэнерго во вторник, 19 сентября.

Указано, что удалось досрочно выполнить план Кабинета Министров по достижению показателя прогнозированного баланса природного газа в хранилищах, необходимого для прохождения отопительного сезона.

«Сегодня вся энергетическая и нефтегазовая отрасль активно готовится к новому отопительному сезону, который будет проходить в условиях российских атак. Накопление газа в наших хранилищах с опережением графика — важный вклад в обеспечение энергетической безопасности страны», — заявил министр энергетики Герман Галущенко.

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