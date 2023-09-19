Над Черным морем замечены разведывательные самолеты США

Главное: Над Черным морем зафиксировали три разведывательных самолета США. Военкор Андрей Цаплиенко рассказал, что речь идет о двух самолетах Bombardier Challenger 650, а также о Lockheed EP-3E Aries II.

Детали: Три разведывательных самолета США были зафиксированы в воздухе над Черным морем. Об этом со ссылкой на Flightradar24 сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко на своем Telegram-канале во вторник, 19 сентября.

«Сначала поднялись два Bombardier Challenger 650 с одинаковыми позывными CL60», — отметил он.

Впоследствии к ним присоединился Lockheed EP-3E Aries II с позывным WE56, резюмировал журналист.

В тему: F-35 пропал в США: военные обратились к общественности.