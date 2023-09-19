Шмыгаль предложил Польше, Венгрии и Словакии компромисс по украинскому зерну

Главное: Украина подала формальный запрос в Польшу, Венгрию и Словакию о нарушении норм Всемирной торговой организации. При этом украинский Кабмин предлагает компромиссный сценарий.

Детали: Украина будет судиться с Всемирной торговой организацией против Польши, Венгрии и Словакии из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции. Вместе с тем, украинское правительство предлагает ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы уже представили Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом четырех групп агротоваров из Украины», — отметил он.

По словам премьера, такой контроль поможет предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах ЕС.

«Планируем принять постановление, предусматривающее, что товары, идущие в режиме экспорта в пять государств-соседей, будут получать верификацию и согласование от украинского Министерства экономики», — добавил Шмыгаль.

Глава правительства сообщил, что Украина уже подала формальный запрос в Польшу, Венгрию и Словакию о нарушении норм Всемирной торговой организации.

«Также мы начинаем антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере на основе статистики 2023 года. Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты относительно наших товаров, мы примем решение о запрете импорта в Украину определенных категорий товаров из указанных стран», — заявил премьер.

В тему: Украина решила судиться с Польшей, Словакией и Венгрией из-за запрета на импорт зерна.