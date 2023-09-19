Глава Пентагона анонсировал сразу два важных события для Украины

Главное: Соединенные Штаты Америки приобщились к коалиции с предоставлением собственной территории для обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Глава Пентагона Ллойд Остин также заявил, что обещанные танки Abrams скоро прибудут в Украину.

Детали: Украинские пилоты получат возможность обучаться на истребителях F-16 в США. Об этом сказал шеф Пентагона Ллойд Остин во время 15-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн во вторник, 19 сентября.

«Я благодарен многочисленным присутствующим здесь сегодня друзьям, включая Данию, Эстонию, Германию, Люксембург, Нидерланды и Польшу, за то, что они вступились и возглавили всевозможные коалиции. Перед этими коалициями стоят конкретные задачи — это танки Leopard, обучение на F-16, а также IT. Но новости об их работе мы услышим сегодня позднее. Я же с гордостью сообщаю, что Соединенные Штаты приобщились к коалиции, в рамках которой обучение на F-16 будет проходить теперь и в США», — заявил Остин во вступительном слове.

Также Остин рассказал, что американские танки М1 Abrams скоро будут в Украине.

«Также я рад сообщить, что танки M1 Abrams, которые Соединенные Штаты ранее обязались передать, скоро прибудут в Украину», — сказал министр обороны США.

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