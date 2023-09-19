В оккупированном Мелитополе сообщают о масштабной «бавовне»

Главное: Жители Мелитополя сообщают более чем о пяти взрывах. Громче всего было в районе Автоколорлита, пишет мэр города Иван Федоров.

Детали: Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области сегодня, 19 сентября, раздалось более пяти взрывов. Об этом, по словам жителей оккупированного города, сообщил мэр Иван Федоров.

«В пока оккупированном Мелитополе „певео“ рашистов не успевает работать. Местные жители сообщают более чем о 5 взрывах. Громче всего было в районе Автоколорлита. Ждем подробностей наших военных», — написал Федоров.

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