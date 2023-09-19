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Новости > В России назревает очередной мятеж, — Данилов

В России назревает очередной мятеж, — Данилов

Александр Панько
19.09.23 10:53
179
В России назревает очередной мятеж, — Данилов

Главное: Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в РФ назревает очередной бунт. По его словам, у Украины есть информация относительно того, кто управляет мятежом и как это происходит.

Детали: В России назревает мятеж, который приведет к фрагментации страны. Украина знает, кто управляет мятежом и как это происходит. Об этом в понедельник, 18 сентября, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

При этом он отметил, что второго похода на Москву по примеру мятежа вагнеровцев не будет.

«Я думаю, что это уже будет не поход. Вспомним, как в августе 1991 года происходил распад СССР. То, что там назревает, и „группировка ГКЧП“, как это было в 1991 году, она там уже зреет, и они там кучкуются, это точно известный факт. И мы понимаем, кто этим управляет, как это происходит», — заявил Данилов.

Он отметил, что российские олигархические группы, жившие своей собственной жизнью, после безумного решения Путина о начале войны, должны забыть о покое.

«Вопрос, когда на России произойдет очередной мятеж — это вопрос короткого промежутка времени. Какое это будет время, посмотрим, но процессы запущены. И то, что в отношении Кадырова (вероятная тяжелая болезнь Рамзана Кадырова) — это один из факторов, которые так же будут влиять на эти процессы», — отметил Данилов.

Отвечая на вопрос, готовы ли международные партнеры к тому, что Россия распадется, Данилов заметил: «Многие осознают, но некоторые считают, что этот процесс можно контролировать и можно допустить такие вещи, которые не позволят России распасться. Я могу сказать, что на это уже влиять никто не сможет, Россия вынуждена будет фрагментироваться».

По его словам, это произойдет обязательно при нашей жизни.

В тему: Стало известно, сколько регионов России поддержали мятеж Пригожина.

Тэги: Россия, СНБО, мятеж, Алексей Данилов

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