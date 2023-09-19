Путин хочет скорейшего окончания войны, — Эрдоган

Главное: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что Путин хочет как можно быстрее закончить войну в Украине. При этом он не уточнил, в каком именно контексте глава Кремля стремится к «скорейшему окончанию войны».

Детали: Глава правящего режима России Владимир Путин якобы «выступает за скорейшее прекращение войны», однако война РФ против Украины «продолжится еще долго». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американской PBS, опубликованном во вторник, 19 сентября.

Он подчеркнул, что «только лидеры обеих сторон смогут сказать», когда закончится война России против Украины. Однако, по его мнению, война будет продолжаться еще «долгое время».

«Нам бы очень хотелось надеяться, что война закончится как можно скорее. И Путин на самом деле тоже выступает за скорейшее прекращение этой войны», — уверяет турецкий лидер.

Эрдоган также заявил, что России «можно доверять так же, как и Западу», вспомнив, что Запад якобы обманул многолетние надежды Турции на ее вступление в Евросоюз.

«У меня нет причин им (России) не доверять. Россия надежна настолько же, насколько и Запад. Последние полвека мы ждали на пороге ЕС. И теперь я доверяю России настолько же, насколько я доверяю Западу», — утверждает он.

Кроме того, президент Турции также не согласился с замечанием журналистки, что Путину нельзя доверять из-за выхода РФ из зернового соглашения и вторжения в Украину.

«Половина поставок природного газа (в Турцию) приходит из России, а это значит, что у нас есть солидарность», — убеждает глава турецкого государства.

Он подчеркнул, что так же, как у него «хорошие отношения с США», у него «будут хорошие отношения и с Россией».

В тему: Путин назвал условие для ведения диалога с Украиной.