Решение суда о незаконности мобилизации в Украине будут обжаловать, - глава ВСУ

Главное: Решение полтавского суда о незаконности мобилизации в Украине будет обжаловано.

Детали: Глава Верховного Суда прокомментировал дело об оправдании уклониста судьей Зиньковского районного суда Полтавской области.

Станислав Кравченко отметил, что здесь прослеживается явная дилемма:

- с одной стороны, судебные решения, которые нужно уважать,

- с другой — не поддающиеся анализу высказывания.

«Когда я впервые увидел эту новость, я вообще подумал, что это фейк. Хорошо, что такие случаи совсем единичны и это не тенденция. Однако это все-таки судебное решение, но очевидно должно быть апелляционное разбирательство», - сказал Кравченко.