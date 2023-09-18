В Польше озвучили условие вступления Украины в ЕС

Главное: Если не будет урегулирован вопрос импорта украинской агропродукции, Польша может заблокировать вопрос вступления Украины в ЕС. В текущей ситуации «польское сельское хозяйство никогда не выигрывает у украинского», признал Роберт Телус.

Детали: Власти Польши могут заблокировать вступление Украины в Евросоюз, если не будет урегулирован вопрос импорта украинской агропродукции. Об этом сказал министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, сообщает TVN24.

По его словам, позиция Польши относительно запрета импорта зерна из Украины сильная.

«Если мы сегодня не построим эти инструменты (ограничение украинского экспорта — ред.), то Польша точно не согласится на вступление Украины (в ЕС)... Когда Польша присоединилась к Евросоюзу, мы должны были выполнить условия. И эти условия нам выдвигали очень жестко. И мы должны поставить Украине условия», — сказал Телус.

Министр отметил, что в текущей ситуации «польское сельское хозяйство никогда не выиграет у украинского».

«Там несколько сот тысяч ферм. Это совсем другое сельское хозяйство», — констатировал он.

На вопрос, может ли Польша не согласиться с членством Украины в Евросоюзе, Телус ответил: «Если мы не построим эти инструменты».

«И мы это говорим в Евросоюзе, что прежде всего нужно создать условия для вступления Украины», — добавил Телус.

В тему: Орбан резко высказался об украинском зерне.