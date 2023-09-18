Гаагский суд возобновил слушание по иску Украины против РФ

Главное: Суд в Гааге начал слушание по иску Украины против РФ по геноциду. Украина требует привлечь Россию к ответственности за искажение понятия «геноцид».

Детали: Международный суд ООН в Гааге возобновил слушания по иску Украины против России по конвенции о геноциде. Об этом сообщает The Guardian.

Украина подала иск через несколько дней после начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.

В частности, Украина требует привлечь Россию к ответственности за искажение понятия «геноцид».

Киев утверждает, что Россия злоупотребляет международным правом, заявляя, что вторжение было оправдано для предотвращения якобы геноцида на Донбассе. Поэтому Кремль использовал это в качестве основания для начала полномасштабной агрессии.

Добавим, что Россия призывала Всемирный суд закрыть дело о геноциде в Украине. Страна-агрессор заявляла, что у суда якобы нет соответствующей юрисдикции.

Слушания, которые продлятся до 27 сентября, не будут углубляться в суть дела, а будут сосредотачиваться на юридических аргументах относительно юрисдикции.

Хотя Россия до сих пор игнорирует приказы Международного суда ООН прекратить военные действия, а у суда нет возможности выполнить свои решения, эксперты говорят, что окончательное решение в пользу Украины может иметь важное значение для любых будущих исков о репарациях.

В тему: В ООН до сих пор не нашли доказательств геноцида в Украине.