Рассел Брэнд: британского актёра обвинили в изнасиловании

Главное: Актёра Рассела Брэнда обвинили в изнасиловании и сексдомогательствах к 16-летней школьнице.

Детали: Британского актёра, комика Рассела Брэнда обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах, в том числе к 16-летней школьнице.

По данным The Sunday Times, The Times и Channel 4, инциденты с участием Рассела Брэнда якобы произошли с 2006 по 2013 год.

Рассел Брэнд опроверг все обвинения, назвав их ложью и целенаправленной атакой со стороны СМИ, которые он критикует.

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