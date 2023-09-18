Кабмин уволил всех замов министра обороны. В том числе и Анну Маляр

Главное: Кабинет министров уволил всех заместителей главы Минобороны. Среди уволенных числится и Анна Маляр.
Детали: Кабинет министров Украины уволил заместителей министра обороны. Об этом сообщает представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.
В частности, уволены с должностей замминистра обороны Украины:
— Владимир Гаврилов;
— Ростислав Замлинский;
— Анна Маляр;
— Денис Шарапов.
Кроме того, уволены:
— Андрей Шевченко с должности заместителя министра обороны по европейской интеграции;
— Виталий Дейнега с должности заместителя министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации;
— Константина Ващенко с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.
В тему: В начале сентября Алексей Резников был уволен с должности главы Минобороны.