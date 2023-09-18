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Новости > Кабмин уволил всех замов министра обороны. В том числе и Анну Маляр

Кабмин уволил всех замов министра обороны. В том числе и Анну Маляр

Агата Кловская
18.09.23 12:22
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Кабмин уволил всех замов министра обороны. В том числе и Анну Маляр

Главное: Кабинет министров уволил всех заместителей главы Минобороны. Среди уволенных числится и Анна Маляр.

Детали: Кабинет министров Украины уволил заместителей министра обороны. Об этом сообщает представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.

В частности, уволены с должностей замминистра обороны Украины:

— Владимир Гаврилов;

— Ростислав Замлинский;

— Анна Маляр;

— Денис Шарапов.

Кроме того, уволены:

— Андрей Шевченко с должности заместителя министра обороны по европейской интеграции;

— Виталий Дейнега с должности заместителя министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации;

— Константина Ващенко с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

В тему: В начале сентября Алексей Резников был уволен с должности главы Минобороны.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Министерство обороны Украины, увольнение, Анна Маляр

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