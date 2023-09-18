Зеленский сравнил Путина с опасными болезнями

Главное: По словам Владимира Зеленского, руками Путина создана трагедия в мире, которая уносит жизни мирных людей. Война, которая сейчас забирает жизни мирных граждан, — «не беда природная, это рукотворное», отметил украинский президент.

Детали: Нынешний российский президент Владимир Путин стал в одну строчку с такими болезнями, как рак, ВИЧ и ковид, а его шаги ведут к Третьей мировой войне. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью для CBS, обнародованном в понедельник, 18 сентября.

«Путин стал в одну строчку с раком, ВИЧ, ковидом. Вы должны понять, если общество России не понимает, что эта трагедия будет на их плечах, что это будет на их совести. Если они не понимают, то мир должен объединиться и сказать», — заявил он.

Глава украинского государства напомнил, что у России есть очень мощные соседи.

«Я не говорю о многомиллионных нациях, есть миллиардные нации, которые должны просто ему сказать, что твои шаги (Путина) — это шаги, ведущие к Третьей мировой войне, и виноватый в третьей мировой войне будешь только ты — один человек, одна болезнь», — сказал Зеленский.

Он напомнил, что война, которая сейчас забирает жизни — «не беда природная», «это не какой-то вызов, это рукотворное».

«Именно руками Путина создана трагедия в мире, которая уносит жизни мирных людей. Вот на что должны обращать внимание страны мира. Это самое главное. Сражайтесь там, где ничего не работает, думайте, подключайте мозг умных и талантливых людей всего мира там, где есть вызов, там, где планеты может не быть, там, где жизнь сокращается. Побеждайте ВИЧ, побеждайте рак, побеждайте ковид, побеждайте то, что действительно является трагедией. Но простите, где ковид, и где Путин», — резюмировал он.

В тему: По словам Зеленского, мир найдет способ ликвидировать Путина, если он не прекратит угрожать ядерным оружием.