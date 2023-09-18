Стали известны детали визита Зеленского в США

Главное: Владимир Зеленский не будет выступать на совместном заседании Конгресса США. Его речи в Сенате будет предшествовать закрытый брифинг по Украине для сенаторов.

Детали: Президент Владимир Зеленский в четверг, 21 сентября, встретится со всеми американскими сенаторами в Конгрессе и выступит с речью, а затем проведет встречу с президентом США Джо Байденом в Белом доме, сообщают издания Punchbowl News и CNN со ссылкой на собеседников в Конгрессе.

Встречу Зеленского с сенаторами организуют лидеры обеих партий в верхней палате Конгресса — демократ Чак Шумер и республиканец Митч Макконелл. Президент Украины обратится к сенаторам в 10:00 утра по местному времени (17:00 по Киеву).

По данным CNN, Зеленский не будет выступать на совместном заседании Конгресса США. Его речи в Сенате будет предшествовать закрытый брифинг по Украине для сенаторов, запланированный на среду.

После мероприятий в Конгрессе президент США Джо Байден примет украинского коллегу в Белом доме.

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