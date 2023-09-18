В УЕФА рассказали, как долго российские клубы и сборная будут отстранены от соревнований

Главное: Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что Россию не собираются возвращать в европейский футбол. Как минимум до конца войны.

Детали: В УЕФА пока не собирается возвращать в соревнования российские футбольные клубы и сборную. Об этом сообщил президент организации Александер Чеферин. По его словам, представители страны-агрессора будут отстранены от европейских соревнований до конца войны.

«Россия будет отстранена до конца войны», — цитирует Чеферина издание Metropolitan.si.

Кроме того, президент УЕФА рассказал, почему организация в свое время разорвала выгодный спонсорский контракт с Газпромом.

«Это просто нужно было совершить как определенным образом символический акт. Вряд ли мы могли показывать рекламу этой компании на стадионах, когда матчи смотрят сотни миллионов людей. Обидно, что это так, но мы должны были это сделать. Но также факт, что те, кто все еще покупает газ у этой же компании, больше всего кричат на этот счет», — сказал Чеферин.

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