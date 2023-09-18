БТР НАТО попал в эпичное ДТП в Румынии

Главное: В Румынии произошло громкое ДТП. В аварию попал БТР НАТО.

Детали: В румынской Ковасне произошло громкое ДТП. О нем сообщает издание Digi 24.

Информируется, что тут в аварию попал БТР боевой группы НАТО.

Машина вылетела с дороги, снесла забор, после чего оказалась во дворе жилого дома.

Известно, что в ДТП угодил бронеавтомобиль, принадлежащий военным боевой группы из Чинку.

Отмечается, что солдаты возвращались с учений в военной колонне.

Начато расследование для установления обстоятельств происшествия.

Стоит добавить, что боевая группа НАТО в Румынии была создана в мае 2022-го года. Сейчас тут находятся военные из Франции, Бельгии и Нидерландов.

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