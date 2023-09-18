БТР НАТО попал в эпичное ДТП в Румынии

Главное: В Румынии произошло громкое ДТП. В аварию попал БТР НАТО.
Детали: В румынской Ковасне произошло громкое ДТП. О нем сообщает издание Digi 24.
Информируется, что тут в аварию попал БТР боевой группы НАТО.
Машина вылетела с дороги, снесла забор, после чего оказалась во дворе жилого дома.
Известно, что в ДТП угодил бронеавтомобиль, принадлежащий военным боевой группы из Чинку.
Отмечается, что солдаты возвращались с учений в военной колонне.
Начато расследование для установления обстоятельств происшествия.
Стоит добавить, что боевая группа НАТО в Румынии была создана в мае 2022-го года. Сейчас тут находятся военные из Франции, Бельгии и Нидерландов.
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