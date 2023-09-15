Кадыров болен и находится в критическом состоянии

Главное: Кадыров серьезно болен, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ГУР.

Детали: Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что у Рамзана Кадырова обострились болезни, которые привели к тяжелому, критическому состоянию.

«Информация подтверждается из разных источников в медицинских и политических кругах. Речь идет не о ранениях. Другие детали нуждаются в дополнительных уточнениях. Он болеет давно, и речь идет о системных проблемах со здоровьем», - сказал Юсов.