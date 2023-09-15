Кадыров болен и находится в критическом состоянии

Главное: Кадыров серьезно болен, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ГУР.
Віктор Єленський, хто він? Ленінець чи націоналіст?
Главное: Кадыров серьезно болен, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ГУР.
Віктор Єленський, хто він? Ленінець чи націоналіст?
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