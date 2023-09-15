Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Любители бокса таки могут надеяться на долгожданный бой Усика с Фьюри

Любители бокса таки могут надеяться на долгожданный бой Усика с Фьюри

Александр Панько
15.09.23 16:16
166
Любители бокса таки могут надеяться на долгожданный бой Усика с Фьюри

Главное: Соглашение на бой Усика и Фьюри все же может быть заключено. Известный спортивный инсайдер Майк Коппинджер узнал об активных переговорах по поводу поединка.

Детали: Тайсон Фьюри и Александр Усик могут в ближайшее время встретиться в ринге. Как узнали журналисты авторитетного спортивного издания ESPN, возможное объединительное сражение между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе и обладателем титула WBC может состояться в следующем году.

«Тайсон Фьюри сосредоточен на бою с Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября, но разгораются переговоры о бое с Александром Усиком в следующем году в Саудовской Аравии за звание абсолютного чемпиона по сверхтяжелому весу. Согласно источникам ESPN, есть большой оптимизм, что соглашение на бой Усик — Фьюри будет заключено», — написал известный инсайдер Майк Коппинджер.

Напомним, Усик последний бой провел в августе этого года, нокаутировав Дюбуа в 9 раунде. Фьюри заявил о желании провести бой в клетке после поединка против Нганну.

В тему: Фьюри обозвал Усика сосиской и обвинил его в симуляции.

Тэги: переговоры, бокс, спорт, Тайсон Фьюри, Александр Усик

Комментарии

Статьи

14.09.23 17:26

Что чаще покупали украинцы летом 2023?

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Віктор Єленський, хто він? Ленінець чи націоналіст?
15.09.23 16:02

Віктор Єленський, хто він? Ленінець чи націоналіст?

Автор: Власти.нэт

Выбор редакции
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация студентов в Украине 2023: о чем надо знать
Мобилизация студентов в Украине 2023: о чем надо знать
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.09.23 19:19

Кадыров болен и находится в критическом состоянии
15.09.23 19:03

Цена на сигареты в Украине вырастет: минимум на 10 грн за пачку
15.09.23 18:01

В ТОП-50 самых влиятельных евреев 2023 попал Пригожин, но не попал Зеленский
15.09.23 16:48

Итальянский винодел погиб нелепой, но героической смертью
15.09.23 16:35

В NASA не нашли доказательств тому, что у НЛО есть внеземное происхождение
15.09.23 16:19

Чехия призвала не подталкивать Украину к мирным переговорам с Россией
15.09.23 15:51

Финляндия вслед за странами Балтии намерена запретить въезд россиян на своих автомобилях
15.09.23 15:38

Трамп сделал еще ряд эпатажных заявлений
15.09.23 15:24

В России горит очередной завод. На этот раз в Самаре
15.09.23 15:02

Без электричества в Украине остались 616 населенных пунктов
15.09.23 19:19

Кадыров болен и находится в критическом состоянии
15.09.23 18:01

В ТОП-50 самых влиятельных евреев 2023 попал Пригожин, но не попал Зеленский
15.09.23 14:09

У 11 млн украинцев проблемы с доступом к воде и гигиене
15.09.23 12:31

Правительство приняло проект госбюджета на 2024 год
15.09.23 10:38

В ОП рассказали, какие основные задачи выполняются при подготовке к деоккупации Крыма
15.09.23 09:50

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 271 440 солдат
15.09.23 09:40

СМИ узнали место и время встречи Зеленского и Байдена
15.09.23 09:32

СБУ проводит обыски у Нестора Шуфрича. Его подозревают в госизмене
14.09.23 16:52

Под Бахмутом ВСУ освободили Андреевку от оккупантов. Но «ситуация сложная и переменчивая»
14.09.23 16:08

Офис МУС открылся в Киеве
09.09.23 17:03

Массовая проверка с 9 по 16 сентября в Киеве и области: будут звонить даже в квартиры
11.09.23 11:13

Блинкен сделал достаточно неожиданное заявление по поводу войны в Украине
11.09.23 13:53

Зеленский объяснил, почему «счастливого конца войны не будет»
11.09.23 12:12

Украинцам объяснили, почему крепкая гривна… это плохо
12.09.23 15:51

Путин назвал условие для ведения диалога с Украиной
12.09.23 12:24

Украинской культуре «срежут» бюджет
13.09.23 12:25

Стало известно, когда коронавирус с новой силой ударит по Украине
12.09.23 13:46

Скоро Киев частично закроют для грузовиков
11.09.23 13:15

В Москве женщина насмерть отравилась арбузом
12.09.23 16:00

В украинской медицине начали использовать… искусственный интеллект
Фото и Видео
В ТОП-50 самых влиятельных евреев 2023 попал Пригожин, но не попал Зеленский
В ТОП-50 самых влиятельных евреев 2023 попал Пригожин, но не попал Зеленский
В ТОП-50 самых влиятельных евреев 2023 попал Пригожин, но не попал Зеленский
В ТОП-50 самых влиятельных евреев 2023 попал Пригожин, но не попал Зеленский
В России горит очередной завод. На этот раз в Самаре
В России горит очередной завод. На этот раз в Самаре
Забор в Австралии оказался не таким уж и страшным
Забор в Австралии оказался не таким уж и страшным
Аквамен и потерянное царство (2023): трейлер и дата выхода продолжения популярного фильма
Аквамен и потерянное царство (2023): трейлер и дата выхода продолжения популярного фильма
Сексуальное просвещение 4 (2023): трейлер и дата выхода заключительного сезона популярного сериала
Сексуальное просвещение 4 (2023): трейлер и дата выхода заключительного сезона популярного сериала
Принц Гарри опозорился на немецком ТВ
Принц Гарри опозорился на немецком ТВ
Оксана Магера, Ирина Пиляева и Екатерина Чувашова: девушкам запретили участвовать в Конкурсе «Мисс Украина»
Оксана Магера, Ирина Пиляева и Екатерина Чувашова: девушкам запретили участвовать в Конкурсе «Мисс Украина»
На популярном египетском курорте акула снова напала на человека
На популярном египетском курорте акула снова напала на человека
В Евпатории уничтожено ПВО россиян на $1,2 млрд, — СМИ
В Евпатории уничтожено ПВО россиян на $1,2 млрд, — СМИ
В Европарламенте произошло кое-что курьезное
В Европарламенте произошло кое-что курьезное
fraza.com
Новости блогосферы
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?
14.07.23 21:18

С кем мы останемся в Украине после победы?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.