Любители бокса таки могут надеяться на долгожданный бой Усика с Фьюри

Главное: Соглашение на бой Усика и Фьюри все же может быть заключено. Известный спортивный инсайдер Майк Коппинджер узнал об активных переговорах по поводу поединка.

Детали: Тайсон Фьюри и Александр Усик могут в ближайшее время встретиться в ринге. Как узнали журналисты авторитетного спортивного издания ESPN, возможное объединительное сражение между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе и обладателем титула WBC может состояться в следующем году.

«Тайсон Фьюри сосредоточен на бою с Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября, но разгораются переговоры о бое с Александром Усиком в следующем году в Саудовской Аравии за звание абсолютного чемпиона по сверхтяжелому весу. Согласно источникам ESPN, есть большой оптимизм, что соглашение на бой Усик — Фьюри будет заключено», — написал известный инсайдер Майк Коппинджер.

Напомним, Усик последний бой провел в августе этого года, нокаутировав Дюбуа в 9 раунде. Фьюри заявил о желании провести бой в клетке после поединка против Нганну.

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