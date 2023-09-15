Трамп сделал еще ряд эпатажных заявлений

Главное: Дональд Трамп предрек конец США. Если он проиграет президентские выборы.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп отличился рядом новых громких заявлений. Его слова цитируют местные СМИ.

Бывший американский лидер сказал: «Если я не выиграю выборы, я думаю, нашей стране конец. Я думаю, это самые важные выборы из всех».

При этом, размышляя о предъявленных ему обвинениях, политик заверил, что очень уверен в себе: «Меня это совсем не волнует, потому что я сражаюсь за страну, за людей».

Он также сообщил, что не помилует сам себя, если вернется к власти.

Дональд Трамп сказал: «Я мог бы помиловать себя. Мне давали такую возможность. Я мог бы помиловать себя, когда ушел. Я сказал: помиловать самого себя – последнее, что я когда-нибудь сделал бы. Мне совершенно неинтересно даже думать об этом. Я не сделал ничего плохого».

В тему: Трамп отличился еще одним одиозным заявлением по поводу войны в Украине.