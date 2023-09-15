Финляндия вслед за странами Балтии намерена запретить въезд россиян на своих автомобилях

Главное: Финляндия планирует ввести запрет на въезд авто с номерами РФ. Пересекать границу не смогут транспортные средства с российскими номерами, рассчитанные менее чем на десять пассажиров. Однако будут исключения.

Детали: Финляндия намерена запретить въезд для автомобилей с российскими номерами. Об этом 15 сентября сообщила финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на источники.

Упомянуто, что пересекать границу больше не смогут транспортные средства с российскими номерами, рассчитанные менее чем на десять пассажиров, однако в запрете на въезд будут некоторые исключения, о которых будет сообщено позже.

Когда запрет начнет действовать — неизвестно.

Ожидается, что позже детали сообщит министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Как заявили в телерадиокомпании, в вопросе допуска российских авто Финляндия намерена придерживаться общей линии ЕС.

Как известно, въезд для автомобилей с российскими номерами закрыли Латвия, Литва и Эстония.

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