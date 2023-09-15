Чехия призвала не подталкивать Украину к мирным переговорам с Россией

Главное: МИД Чехии прокомментировал войну в Украине. Призывает не подталкивать нашу страну к мирным переговорам с Россией.

Детали: МИД Чехии высказался по поводу войны в Украине. Сделал это глава ведомства Ян Липавский, которого цитирует издание Bloomberg.

Дипломат заявил, что не следует подталкивать нашу страну к мирным переговорам с Россией.

Было сказано: «Если Украину заставят принять решение, которое она не одобряет, Запад от этого только проиграет».

Он добавил: «У наших границ появится сорокамиллионная нация, чувствующая себя преданной».

По его словам, союзникам Украины следует сохранять решимость, даже если контрнаступление ВСУ идет медленнее, чем того хотелось бы.

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