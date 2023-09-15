Итальянский винодел погиб нелепой, но героической смертью

Главное: В Италии погиб винодел. Он спасал своего коллегу.

Детали: Необычный и трагический инцидент произошел в на винодельческом предприятии в провинции Виченца (Италия). О нем пишет издание il Giornale di Vicenza.

Сообщается, что тут погиб местный 46-летний сотрудник Марко Беттолини, который спасал своего коллегу.

В публикации сказано, что специалист по производству вина вместе с напарником почувствовал резкое недомогание при очистке резервуара. Мужчина заметил исчезновение коллеги, оставшегося в баке, и пришел к нему на помощь.

Однако, вытащив его на поверхность, рабочий потерял сознание, после чего упал в цистерну и утонул в вине.

На предприятие прибыли «скорая помощь» и спасательный вертолет, которым удалось спасти коллегу погибшего и доставить его в больницу.

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