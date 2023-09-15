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Новости > Жуткое наводнения в Ливии забрало жизни более 11 тысяч человек

Жуткое наводнения в Ливии забрало жизни более 11 тысяч человек

Агата Кловская
15.09.23 14:43
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Жуткое наводнения в Ливии забрало жизни более 11 тысяч человек

Главное: Количество жертв в результате наводнения в Ливии достигло 11 тысяч человек. Пропавшими без вести числятся не менее 20 тысяч человек. Больше всего пострадал от стихии город Дерна.

Детали: Число жертв ливней и наводнений в Ливии превысило 11 тысяч человек. Такие данные привело ливийское общество Красного Полумесяца, сообщает телеканал Al Arabiya.

«Количество погибших в результате стихийного бедствия на северо-востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропавшими без вести до сих пор считаются около 20 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате наводнений и ливней в городе Дерна на северо-востоке Ливии погибли около 7000 человек.

По данным Красного Полумесяца, не менее 2000 тел погибших было смыто наводнением в Средиземное море. Кроме того, в обществе опасаются, что в результате ливней много неразорвавшихся боеприпасов и мин были вымыты из земли и перенесены на побережье.

В тему: Появилось видео смертельного наводнения на Гаити.

Тэги: жертвы, наводнение, мир, Ливия

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