Лукашенко уверяет, что Запад хочет ввести свои войска в Украину

Главное: Александр Лукашенко прокомментировал войну в Украине. Говорит, что Запад хочет ввести свои войска в нашу страну.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко резко прокомментировал войну в Украине. Сделал он это во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Так, белорусский лидер уверен, что Запад хочет ввести свои войска в нашу страну.

Комментируя слухи о том, что КНДР по просьбе Кремля может послать солдат для участия в боевых действиях в Украине, он сказал: «Это опасное заявление с их стороны. Потому что они спят и видят там свои регулярные воинские части – в Польше уже сформированы такие части у границ, готовые зайти в Украину. Поэтому в свой глаз надо посмотреть и там поискать какое-нибудь бревно, а не упрекать других».

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