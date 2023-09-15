Путин пригрозил Украине «современным вооружением»

Фонд Бандеры и Сечевые стрельцы помогали мужчинам... сбежать из Украины

Стало известно, когда Германия может решиться передать Украине ракеты Taurus

Лукашенко уверяет, что Запад хочет ввести свои войска в Украину

У 11 млн украинцев проблемы с доступом к воде и гигиене

Львовский депутат Ризнык обвинил Садового в цинизме и откровенной лжи относительно выделения средств на ВСУ, - СМИ

Жуткое наводнения в Ливии забрало жизни более 11 тысяч человек

15.09.23 14:09

У 11 млн украинцев проблемы с доступом к воде и гигиене

15.09.23 12:31

Правительство приняло проект госбюджета на 2024 год

15.09.23 10:38

В ОП рассказали, какие основные задачи выполняются при подготовке к деоккупации Крыма

15.09.23 09:50

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 271 440 солдат

15.09.23 09:40

СМИ узнали место и время встречи Зеленского и Байдена

15.09.23 09:32

СБУ проводит обыски у Нестора Шуфрича. Его подозревают в госизмене

14.09.23 16:52

Под Бахмутом ВСУ освободили Андреевку от оккупантов. Но «ситуация сложная и переменчивая»

14.09.23 16:08

Офис МУС открылся в Киеве

14.09.23 15:44

Украинские пилоты провели тестовые полеты на шведских истребителях Gripen

14.09.23 14:59

ВАКС заочно арестовал экс-главу Минздрава Максима Степанова