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Новости > Путин пригрозил Украине «современным вооружением»

Путин пригрозил Украине «современным вооружением»

Агата Кловская
15.09.23 13:57
135
Путин пригрозил Украине «современным вооружением»

Главное: Владимир Путин продолжает угрожать Украине. Говорит, что армия России имеет современное вооружение.

Детали: Президент России Владимир Путин встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Была поднята тема войны в Украине.

В Кремле пригрозили нашей стране «современным вооружением».

Российский лидер сказал: «Формируемые подразделения укомплектовываются современными образцами вооружения и техники, некоторые укомплектованы уже на 85-90%».

Ранее президент России назвал условие для ведения диалога с Украиной.

В тему: Путин странно высказался об Украине.

Тэги: Украина, Владимир Путин, Россия, политика, война, вооружение

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