Путин пригрозил Украине «современным вооружением»

Главное: Владимир Путин продолжает угрожать Украине. Говорит, что армия России имеет современное вооружение.
Детали: Президент России Владимир Путин встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Была поднята тема войны в Украине.
В Кремле пригрозили нашей стране «современным вооружением».
Российский лидер сказал: «Формируемые подразделения укомплектовываются современными образцами вооружения и техники, некоторые укомплектованы уже на 85-90%».
Ранее президент России назвал условие для ведения диалога с Украиной.
В тему: Путин странно высказался об Украине.