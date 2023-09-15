Стало известно, когда Германия может решиться передать Украине ракеты Taurus

Главное: В течение одной-двух недель Германия может принять решение о передаче Украине ракет Taurus. По словам Бориса Писториуса, эти крылатые ракеты достигают большей дальности, чем любое другое оружие, которое поставлялось, и является очень сложным промышленным продуктом.

Детали: Германия может принять решение о поставках Украине крылатых ракет Taurus в течение одной-двух недель. Об этом заявил министр обороны Борис Писториус, которого цитирует Tagesschau.

«Если пройдет неделя или две, пока решение будет принято, то так и будет», — сказал он на первой «Вестфальской мирной конференции» в Мюнстере.

Писториус добавил, что это не означает никаких сомнений со стороны федерального правительства.

«Федеративная Республика Германия должна быть осмотрительной, даже если это трудно понять нашим украинским друзьям. Германия должна взвешивать последствия каждого своего шага», — сказал министр.

Он добавил, что крылатые ракеты достигают большей дальности, чем любое другое оружие, которое поставлялось, и является очень сложным промышленным продуктом: «Мы не говорим о программировании кофемашины».

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