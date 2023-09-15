Путин странно высказался об Украине

Главное: Владимир Путин снова комментирует войну в Украине. Намекает, что готов к переговорам.

Детали: Президент России Владимир Путин встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Был поднят вопрос войны в Украине.

Российский лидер решил ответить госсекретарю США Энтони Блинкену, который, комментируя возможность мирных переговоров, сказал, что «для танго нужны двое», а Вашингтон не видит никаких признаков интереса к дипломатии со стороны Кремля.

Он отметил: «Я думаю, что для Украины важно гопак не забыть, вот это важно, а то все время будут под чужую дудку плясать, а плясать, скорее всего, так или иначе всем придется барыню или в лучшем случае казачка».

Кроме этого Владимир Путин сказал, что Россия не отказывалась от переговоров: «Я уже на этот счет говорил, мы никогда не отказывались от переговоров, поэтому, пожалуйста, если другая сторона хочет, пусть делает это, скажет об этом прямо. Вот я говорю, с той стороны ничего не слышим».

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