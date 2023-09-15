Озвучены лауреаты Шнобелевской премии-2023

Главное: В Гарвардском университете прошла церемония награждения Шнобелевской премии. Цель премии — вознаградить авторов необычных исследований, чтобы повысить интерес людей к науке.
Детали: В ночь на 15 сентября по киевскому времени в Гарвардском университете прошла церемония награждения Шнобелевской премии.
Следует отметить, что ежегодно вручают премию по десяти номинациям, но их список всегда отличается. В этот раз награды были такими:
Премия по медицине
Гуппа ученых из США, Канады, Македонии, Ирана и Вьетнама изучали трупы людей на предмет одного конкретного признака. Одинаковое ли количество волосков растет у нас в обоих ноздрях.
Премия по химии
Ее получил палеонтолог Ян Залашевич, объяснивший, почему многие ученые так любят облизывать камни.
Премия по машиностроению
Исследователи из Индии, Китая, Малайзии и США получили ее за оживление мертвых пауков для использования в качестве механических захватных инструментов.
Премия по литературе
Шнобелевку получили четыре специалиста, которые изучали ощущения людей, повторяющих одно и то же слово много раз подряд. Ученые исследовали это явление, которое называется «отчуждением слов» и «семантическим насыщением».
Премия по здравоохранению
Ее получил южнокорейский и американский исследователь Пак Сон Мин, создавший туалет, который собирал бы много образцов сам.
Премия в коммуникациях
Досталась коллективу из Аргентины, Испании, Колумбии, Чили, Китая и США, которые изучали умственную деятельность людей, которые легко могут говорить задом наперед.
Премия по питанию
Японские ученые получили шнобелевку за опыты с электрифицированными палочками для еды и соломинками для коктейлей. Они выясняли, меняется ли в этом случае вкус пищи.
Премия в области образования
Группа исследователей из Китая, Канады, Великобритании, Нидерландов, Ирландии, США и Японии исследовала, как скучные лекции влияют на преподавателей и студентов.
Премия по психологии
Ее получили американские ученые за уличные эксперименты: они подсчитывали, сколько случайных прохожих остановятся, чтобы посмотреть вверх, если увидят стоящего человека и смотрящего вверх.
Премия по физике
Ученые из Испании, Галисии, Швейцарии, Франции и Великобритании решили измерить, как сексуальная активность анчоусов влияет на смешивание океанской воды.
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