Озвучены лауреаты Шнобелевской премии-2023

Главное: В Гарвардском университете прошла церемония награждения Шнобелевской премии. Цель премии — вознаградить авторов необычных исследований, чтобы повысить интерес людей к науке.

Детали: В ночь на 15 сентября по киевскому времени в Гарвардском университете прошла церемония награждения Шнобелевской премии.

Следует отметить, что ежегодно вручают премию по десяти номинациям, но их список всегда отличается. В этот раз награды были такими:

Премия по медицине

Гуппа ученых из США, Канады, Македонии, Ирана и Вьетнама изучали трупы людей на предмет одного конкретного признака. Одинаковое ли количество волосков растет у нас в обоих ноздрях.

Премия по химии

Ее получил палеонтолог Ян Залашевич, объяснивший, почему многие ученые так любят облизывать камни.

Премия по машиностроению

Исследователи из Индии, Китая, Малайзии и США получили ее за оживление мертвых пауков для использования в качестве механических захватных инструментов.

Премия по литературе

Шнобелевку получили четыре специалиста, которые изучали ощущения людей, повторяющих одно и то же слово много раз подряд. Ученые исследовали это явление, которое называется «отчуждением слов» и «семантическим насыщением».

Премия по здравоохранению

Ее получил южнокорейский и американский исследователь Пак Сон Мин, создавший туалет, который собирал бы много образцов сам.

Премия в коммуникациях

Досталась коллективу из Аргентины, Испании, Колумбии, Чили, Китая и США, которые изучали умственную деятельность людей, которые легко могут говорить задом наперед.

Премия по питанию

Японские ученые получили шнобелевку за опыты с электрифицированными палочками для еды и соломинками для коктейлей. Они выясняли, меняется ли в этом случае вкус пищи.

Премия в области образования

Группа исследователей из Китая, Канады, Великобритании, Нидерландов, Ирландии, США и Японии исследовала, как скучные лекции влияют на преподавателей и студентов.

Премия по психологии

Ее получили американские ученые за уличные эксперименты: они подсчитывали, сколько случайных прохожих остановятся, чтобы посмотреть вверх, если увидят стоящего человека и смотрящего вверх.

Премия по физике

Ученые из Испании, Галисии, Швейцарии, Франции и Великобритании решили измерить, как сексуальная активность анчоусов влияет на смешивание океанской воды.

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