Южная Корея выделит Украине немало денег

Главное: Украина получит от Южной Кореи два миллиарда долларов. Средства пойдут на развитие инновационных экономических проектов.

Детали: Южная Корея продолжает помогать Украине во время войны. Наша страна получит еще два миллиарда долларов, которые должны пойти на развитие инновационных экономических проектов.

Об этом сообщает министерство экономики Украины.

Так, как информируется, первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко и посол Кореи Ким Хьонг То подписали Соглашение о кредитах от Корейского Фонда экономического развития и сотрудничества.

Уточняется: «Согласно подписанному Соглашению Украина или субъект хозяйствования - резидент Украины, получивший государственную гарантию, имеет право привлечь долгосрочные кредиты под низкие проценты от Экспортно-импортного банка Кореи через Фонд экономического сотрудничества и развития».

Планируется, что на первом этапе кредиты могут быть привлечены на поставку оборудования, а с 2025-го года средства пойдут на восстановление.

В ведомстве говорят, что данное Соглашение открывает путь к получению долгосрочных и дешевых кредитов, которые будут способствовать восстановлению производственного потенциала и созданию новых рабочих мест.

Резюмируется: «Мы рассчитываем на активное участие корейского бизнеса в восстановлении нашей страны, а также на создание новых технологических производств в стратегически важных отраслях экономики. Также Украине пригодится корейский опыт для послевоенного восстановления разрушенной инфраструктуры, промышленных и гражданских объектов».

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