На Волыни браконьер убил редчайшее животное

Главное: На Волыни убили краснокнижного зубра. Животное застрелили.

Детали: На Волыни произошло громкое ЧП. О нем поведали в Полесском лесном офисе госпредприятия «Леса Украины».

Сообщается, что неизвестный браконьер застрелил краснокнижного зубра.

Его труп обнаружили лесники.

Подчеркивается, что животное было убито из огнестрельного оружия, а пуля прошла насквозь тела животного.

Эксперты говорят: «Это свидетельствует о том, что вероятный убийца животного был на расстоянии, при котором четко видел и осознавал, в кого стреляет или имел соответствующее оружие».

Уточняется, что дело было передано в правоохранительные органы.

Добавим, что, по данным Киверцовского национального парка Цуманская пуща, в этом году на Волыни насчитывалось 24 зубра, двое из которых родились в этом году.

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