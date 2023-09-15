США ударили по РФ новыми санкциями

Главное: США объявили новые масштабные санкции против России. Санкции направлены против российской промышленной базы, финансовых институтов и поставщиков технологий, пояснили в Вашингтоне.

Детали: Власти США существенно расширили санкции против России, добавив в «черный список» почти 70 физических и 100 юридических лиц. Об этом сообщил американский Минфин в четверг, 14 сентября.

Указано, что сегодняшние ограничения сосредоточены на лицах, которые имеют выгоду от войны России против Украины и которые поддерживают действия Кремля. Санкции ориентированы против российской промышленной базы, финансовых институтов, поставщиков высокотехнологичных продуктов и продуктов двойного назначения.

Под санкции попали Российская медная компания, Автоваз, Москвич, Объединенная металлургическая компания, Соллерс, банк Ак Барс, Росавтодор, Трансмашхолдинг, ООО Арктик энерджис, Арктик Логистик, Жемчужина Арктики, Grib Diamonds, АГД Даймондс, группа ГАЗ, Авто Трансмашхолдинг, Воркутауголь и еще несколько российских горнодобывающих предприятий, Ростелеком-Солар и др.

Также под санкциями оказались компании из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции, ЦАР и два плавучих танкера-хранилища под флагом Панамы.

Персональные ограничения коснулись преимущественно россиян, среди которых по меньшей мере три миллиардера: Искандар Махмудов, Андрей Бокарев и Игорь Алтушкин. Также под санкции попали два эстонца, один гражданин Турции и один человек с двойным гражданством РФ и Грузии.

В тему: ЕС еще на полгода продлил санкции против РФ.