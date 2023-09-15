В Умань уже прибыло рекордное за последние годы число хасидов

Главное: Нынешнее паломничество в Умань будет самым массовым за последние несколько лет. В прошлом году на празднование прибыло 23 тысячи хасидов.

Детали: В Умань на утро 15 сентября для празднования Рош ха-Шана прибыло уже 32 тысячи хасидов. Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.

Отметим, что нынешнее паломничество в Умань будет самым массовым за последние несколько лет. В прошлом году на празднование прибыло 23 тысячи хасидов.

В тему: Накануне сообщалось, что в Умань прибыло около 22 тысяч паломников.