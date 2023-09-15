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Новости > Сегодня Украину будет изрядно штормить

Сегодня Украину будет изрядно штормить

Александр Панько
15.09.23 11:39
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Сегодня Украину будет изрядно штормить

Главное: В Украине меняется погода. В некоторых областях объявили штормовое предупреждение.

Детали: В пятницу, 15 сентября, погода в Украине круто поменялась. О том, чего ждать от небесной канцелярии, сообщает Гидрометцентра.

Синоптики предупреждают, что на Левобережье ожидаются грозы, а в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях пройдут сильные дожди.

І уровень опасности был объявлен в Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

При этом ветер прогнозируется юго-восточный, а на Правобережье северо-западный, его скорость составит 7-12 метров в секунду.

Днем будет плюс 17-23, на Закарпатье и южной части страны до 23-28 тепла. В Карпатах ночью и днем будет плюс 11-17.

Погода

В тему: Синоптик рассказала, когда в Киев придет настоящая осень.

Тэги: общество, погода, штормовое предупреждение, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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