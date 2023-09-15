Сегодня Украину будет изрядно штормить

Главное: В Украине меняется погода. В некоторых областях объявили штормовое предупреждение.

Детали: В пятницу, 15 сентября, погода в Украине круто поменялась. О том, чего ждать от небесной канцелярии, сообщает Гидрометцентра.

Синоптики предупреждают, что на Левобережье ожидаются грозы, а в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях пройдут сильные дожди.

І уровень опасности был объявлен в Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

При этом ветер прогнозируется юго-восточный, а на Правобережье северо-западный, его скорость составит 7-12 метров в секунду.

Днем будет плюс 17-23, на Закарпатье и южной части страны до 23-28 тепла. В Карпатах ночью и днем будет плюс 11-17.

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