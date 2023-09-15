Украинцам рассказали, будет ли электричество зимой стабильным

Главное: Украина готовится к зиме. Снова могут возникнуть проблемы с электричеством.

Детали: Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал, чего ждать грядущей зимой. Он выступил в эфире национального телемарафона.

Так, отмечается, что спрогнозировать последствия массированных обстрелов очень сложно.

Было сказано: «Если говорить о сценарии без обстрелов, то мы понимаем каким образом покрывать зимой это потребление. Но обстрелы могут сильно переформатировать ситуацию. Поэтому мы должны быть готовы к худшим сценариям».

Чиновник сообщил: «В чем состоит худший сценарий? Это повторение массированных атак ракетами, дронами именно против энергосистемы».

По его словам, в нашей стране готовят резервные схемы питания потребителей, запас материалов, оборудование для того, чтобы быстро чинить поврежденные сети и станции.

Говорится: «С ноября будет похолодание и увеличение потребления. Его можно немного смягчить для энергосистемы, потребляя электроэнергию более экономно».

Резюмируется: «Не факт, что обстрелы будут такие массированные как в прошлом году, но готовыми надо быть к худшему».

В тему: В Украине без электричества остаются 430 населенных пунктов.