Археологи обнаружили купель, где Христос исцелил слепого

Главное: В Иерусалиме заявили об обнаружении ступеней, о которых говорится в Новом Завете.

Детали: У древнего пруда Силоам в Иерусалиме были обнаружены ступени, которых не видели более 2000 лет. Открытие было сделано археологами во время раскопок на Силоамском бассейне. Было обнаружено около восьми ступенек. Стоящий сегодня бассейн датируется византийской эпохой и расположен на том месте, где, по мнению христиан, Иисус приказал слепому мыться, даровав ему тем самым зрение.

Восемь ступеней были обнаружены археологами после значительного прогресса в раскопках этого места. Значение этого открытия состоит в том, что это место упоминается в Новом Завете как место, где Иисус исцелил слепого.

Это произошло после того, как Управление древностей Израиля, Управление национальных парков Израиля и Фонд Города Давида объявили ранее в этом году, что древний пруд Силоам будет открыт для публики впервые за 2000 лет.