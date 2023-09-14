Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Археологи обнаружили купель, где Христос исцелил слепого

Археологи обнаружили купель, где Христос исцелил слепого

Агата Кловская
14.09.23 18:40
114
Археологи обнаружили купель, где Христос исцелил слепого

Главное: В Иерусалиме заявили об обнаружении ступеней, о которых говорится в Новом Завете.

Детали: У древнего пруда Силоам в Иерусалиме были обнаружены ступени, которых не видели более 2000 лет. Открытие было сделано археологами во время раскопок на Силоамском бассейне. Было обнаружено около восьми ступенек. Стоящий сегодня бассейн датируется византийской эпохой и расположен на том месте, где, по мнению христиан, Иисус приказал слепому мыться, даровав ему тем самым зрение.

Восемь ступеней были обнаружены археологами после значительного прогресса в раскопках этого места. Значение этого открытия состоит в том, что это место упоминается в Новом Завете как место, где Иисус исцелил слепого.
 
Это произошло после того, как Управление древностей Израиля, Управление национальных парков Израиля и Фонд Города Давида объявили ранее в этом году, что древний пруд Силоам будет открыт для публики впервые за 2000 лет.
 
До недавнего времени была полностью раскопана лишь небольшая часть этого места, доступная для публики. Ожидается, что со временем большая часть места станет доступной по мере раскопок, поскольку оно имеет важное значение.
 
«С богословской точки зрения это подтверждает Священное Писание. Географически оно подтверждает Священное Писание, а в политическом отношении он подтверждает неоспоримую и непревзойденную связь Израиля с Иерусалимом. Некоторые открытия носят теоретический характер. Это неоспоримо. Это доказательство истории Библии и ее народа, Израиля», — сказал преподобный Джонни Мур, президент Конгресса христианских лидеров.
 
По данным ученых, Силоамский бассейн был построен примерно 2700 лет назад. Он использовался как часть системы водоснабжения Иерусалима.

Тэги: археология, Иисус Христос, Новый Завет

Комментарии

Статьи

14.09.23 17:26

Что чаще покупали украинцы летом 2023?

Автор: Агата Кловская

Дайджест

НБУ опустил учетную ставку: что теперь будет?
14.09.23 18:21

НБУ опустил учетную ставку: что теперь будет?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация студентов в Украине 2023: о чем надо знать
Мобилизация студентов в Украине 2023: о чем надо знать
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.09.23 18:39

Сексуальное просвещение 4 (2023): трейлер и дата выхода заключительного сезона популярного сериала
14.09.23 18:37

Не вірте фейкам: в Міноборони офіційно не підтвердили співпрацю з «Кровоспасом»
14.09.23 16:52

Под Бахмутом ВСУ освободили Андреевку от оккупантов. Но «ситуация сложная и переменчивая»
14.09.23 16:21

Принц Гарри опозорился на немецком ТВ
14.09.23 16:08

Офис МУС открылся в Киеве
14.09.23 15:52

Стало известно, чем россияне заманивают рабочую силу на оккупированные территории Украины
14.09.23 15:44

Украинские пилоты провели тестовые полеты на шведских истребителях Gripen
14.09.23 15:11

Жительница Вьетнама заявила, что не спит уже одиннадцать лет
14.09.23 14:59

ВАКС заочно арестовал экс-главу Минздрава Максима Степанова
14.09.23 14:59

Учетную ставку в Украине снизили на 2%
14.09.23 16:52

Под Бахмутом ВСУ освободили Андреевку от оккупантов. Но «ситуация сложная и переменчивая»
14.09.23 16:08

Офис МУС открылся в Киеве
14.09.23 15:44

Украинские пилоты провели тестовые полеты на шведских истребителях Gripen
14.09.23 14:59

ВАКС заочно арестовал экс-главу Минздрава Максима Степанова
14.09.23 11:23

В Евпатории уничтожено ПВО россиян на $1,2 млрд, — СМИ
14.09.23 09:36

Неизвестные дроны атаковали Евпаторию. Там находится воинская часть
14.09.23 09:34

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 270 970 солдат
13.09.23 16:16

ЕС еще на полгода продлил санкции против РФ
13.09.23 13:22

Дания объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины
13.09.23 11:11

Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме в Амурской области
09.09.23 17:03

Массовая проверка с 9 по 16 сентября в Киеве и области: будут звонить даже в квартиры
08.09.23 10:49

Минздрав и правоохранители займутся ВВК, которые выдавали «липовые» справки о непригодности к службе
11.09.23 11:13

Блинкен сделал достаточно неожиданное заявление по поводу войны в Украине
11.09.23 13:53

Зеленский объяснил, почему «счастливого конца войны не будет»
08.09.23 14:50

В украинские учебники по истории добавят раздел о войне против России
08.09.23 11:05

Великобритания попросит Индию помочь остановить войну в Украине
08.09.23 14:24

В Бердянске прогремели взрывы на «избирательном участке» оккупантов
08.09.23 16:37

За оскорбление военных в Украине хотят сурово наказывать
08.09.23 12:12

В Одесской области произошло весьма необычное преступление
08.09.23 09:35

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 267 540 солдат
Фото и Видео
Сексуальное просвещение 4 (2023): трейлер и дата выхода заключительного сезона популярного сериала
Сексуальное просвещение 4 (2023): трейлер и дата выхода заключительного сезона популярного сериала
Сексуальное просвещение 4 (2023): трейлер и дата выхода заключительного сезона популярного сериала
Сексуальное просвещение 4 (2023): трейлер и дата выхода заключительного сезона популярного сериала
Принц Гарри опозорился на немецком ТВ
Принц Гарри опозорился на немецком ТВ
Оксана Магера, Ирина Пиляева и Екатерина Чувашова: девушкам запретили участвовать в Конкурсе «Мисс Украина»
Оксана Магера, Ирина Пиляева и Екатерина Чувашова: девушкам запретили участвовать в Конкурсе «Мисс Украина»
На популярном египетском курорте акула снова напала на человека
На популярном египетском курорте акула снова напала на человека
В Евпатории уничтожено ПВО россиян на $1,2 млрд, — СМИ
В Евпатории уничтожено ПВО россиян на $1,2 млрд, — СМИ
В Европарламенте произошло кое-что курьезное
В Европарламенте произошло кое-что курьезное
В Саратове прогремел взрыв на газопроводе
В Саратове прогремел взрыв на газопроводе
Неизвестные дроны атаковали Евпаторию. Там находится воинская часть
Неизвестные дроны атаковали Евпаторию. Там находится воинская часть
«Сними кастрюлю с головы»: в Харькове разгорелся языковой скандал
«Сними кастрюлю с головы»: в Харькове разгорелся языковой скандал
Самый высокий пёс в мире умер, не дожив до 4 лет
Самый высокий пёс в мире умер, не дожив до 4 лет
fraza.com
Новости блогосферы
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?
14.07.23 21:18

С кем мы останемся в Украине после победы?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.